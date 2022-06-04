2022/06/04 | 01:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 266 إعلامياً وناشطاً عراقياً يدعون القضاء لمواجهة التضييق على حريات التعبير بغداد- لندن – الزمان لا يزال «الإفلات من العقاب» مستمراً في العراق في ما يتعلّق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ»عناصر مسلحة وجهات سياسية» تنسب اليها الهجمات، كما أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدّة نشر الخميس، ما يشيع «بيئة من الخوف والترهيب» تقيّد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة:بيئة من الخوف والترهيب تنمو في العراق بسبب الإفلات من العقاب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة:بيئة من الخوف والترهيب تنمو في العراق بسبب الإفلات من العقاب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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