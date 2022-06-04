الأمم‭ ‬المتحدة‭:‬بيئة‭ ‬من‭ ‬الخوف‭ ‬والترهيب‭ ‬تنمو‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بسبب‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب

2022/06/04 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 266‭ ‬إعلامياً‭ ‬وناشطاً‭ ‬عراقياً‭ ‬يدعون‭ ‬القضاء‭ ‬لمواجهة‭ ‬التضييق‭ ‬على‭ ‬حريات‭ ‬التعبير بغداد‭- ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬ لا‭ ‬يزال‭ ‬‮«‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‮»‬‭ ‬مستمراً‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بهجمات‭ ‬تستهدف‭ ‬متظاهرين‭ ‬وناشطين‭ ‬ومنتقدين‭ ‬لـ»عناصر‭ ‬مسلحة‭ ‬وجهات‭ ‬سياسية‮»‬‭ ‬تنسب‭ ‬اليها‭ ‬الهجمات،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدّة‭ ‬نشر‭ ‬الخميس،‭ ‬ما‭ ‬يشيع‭ ‬‮«‬بيئة‭ ‬من‭ ‬الخوف‭ ‬والترهيب‮»‬‭ ‬تقيّد‭ […]

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