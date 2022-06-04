2022/06/04 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام المزادات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لها‭ ‬تنوع‭ ‬كبير،‭ ‬ومواسمها‭ ‬تحظى‭ ‬بمتابعة‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬وتروج‭ ‬لها‭ ‬عدسات‭ ‬المصورين‭ ‬واخبار‭ ‬الوكالات‭.‬وهناك‭ ‬أشياء‭ ‬نظنها‭ ‬تافهة‭ ‬لكنها‭ ‬عند‭ ‬البيع‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬او‭ ‬لندن‭ ‬او‭ ‬باريس‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬الملايين‭ ‬ويكون‭ ‬التنافس‭ ‬للحصول‭ ‬عليها‭ ‬مثل‭ ‬حرب‭ ‬مستعرة‭.‬ ‭ ‬بعض‭ ‬المزادات‭ ‬يكون‭ ‬منصات‭ ‬بارزة‭ ‬للأثرياء‭ ‬الذين‭ ‬يرتادون‭ ‬نادي‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزادات للتمويل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مزادات للتمويل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).