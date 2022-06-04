باغنية لكاظم الساهر.. برشلونة يعلن عن قميصه الجديد

2022/06/04 | 01:09 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي، عن قميصه الأساسي الجديد، الذي سيرتديه لاعبو الفريق خلال منافسات مسابقات الموسم الجديد 2022/2023.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عدة صور للقميص الأساسي الجديد للفريق خلال منافسات موسم 2022/2023.وتصدر نجما فريق برشلونة أنسو فاتي، وبيدري، الجلسة التصويرية للإعلان عن القميص، حيث نشر الحساب صورة للثنائي وهما يرتديان القميص الجديد للفريق.ويتميز القميص الأساسي الجديد لبرشلونة، باللون الكحلي على الأكتاف الذي يتخلله عدة نقوش، وبعدها الخطوط الطولية المعروفة عن النادي الكتالوني باللونين الأحمر والأزرق كالعادة، إلى جانب اللون الكحلي أيضًا، كما تصدر علامة سبوتيفاي الراعي الرسمي الجديد للنادي وجه القميص

وقد اختتم برشلونة الموسم المنصرم، دون التتويج بأي لقب، حيث فقد لقب الدوري الإسباني إلى جانب خروجه من منافسات الدوري الأوروبي على يد نظيره فرانكفورت الألماني بالإضافة إلى خروجه من منافسات كأس إسبانيا أيضًا

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