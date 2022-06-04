خاص لإيرث نيوز| طرق وجسور بابل تتحدث عن مواقع “متهالكة” ومليارات لم تستفد منها ديناراً واحداً

2022/06/04 | 01:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت دائرة الطرق والجسور في بابل اليوم السبت، وجود العديد من الجسور والطرق المتهالكة، دون إمكانية صيانتها لعدم توفر المخصصات المالية، بالرغم من أن مليارات الدنانير تذهب إلى مرور المحافظة.وقال مدير الدائرة حسين خضير في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “العديد من الجسور التي تقع على الأنهر، متهالكة فضلا عن بعض الطرق، […]

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