بايدن يعلق على إمكانية تنازل أوكرانيا عن جزء من أراضيها لإنهاء الغزو الروسي

2022/06/04 | 02:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الأمر متروك لأوكرانيا عندما سئل عما إذا كانت كييف بحاجة إلى التنازل عن جزء من أراضيها لتحقيق السلام وإنهاء الغزو الروسي.

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