2022/06/04 | 03:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأحصت كندا حتى يوم الجمعة 77 إصابة مؤكدة بجدري القردة، رُصِدت غالبيّتها تقريبًا في كيبيك، التي اعتبرت السلطات أنّ الوضع فيها "يبعث على القلق".وأبلغت كندا عن أوّل إصابتَين في 20 مايو في المقاطعة الناطقة بالفرنسيّة.وقال الدكتور هوارد نجو، المسؤول في وكالة الصحّة العامّة الفدراليّة، خلال مؤتمر صحافي، إنّ الوضع يُعتبر "مقلقًا".وأشار إلى أنّ السلطات تخشى خصوصًا "ظهور حالات" تتفشّى بين "العائلات وتؤثّر في النساء الحوامل أو الأطفال الصغار".وذكر أيضًا أنّ هذا الانتشار لا يقتصر على "مجموعة أو بيئة محدّدة" وبالتالي يمكن أن يؤثّر على "أيّ شخص بغضّ النظر عن هويته الجنسيّة أو توجّهه الجنسي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كندا تحصي عدد الإصابات المؤكدة بجدري القردة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كندا تحصي عدد الإصابات المؤكدة بجدري القردة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).