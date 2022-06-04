الهند تدافع عن استيراد النفط من روسيا.. وتطرح سؤالا عن إيران وفنزويلا

2022/06/04 | 04:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، يوم الجمعة، عن استيراد بلاده النفط من روسيا، قائلا إن "هناك حاجة إلى أن نكون منصفين".

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