تراها ..لمن ؟ - اشرف عتريس

2022/06/04 | 04:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اشرف_عتريس يصف نزار قبانى فى معرض الكتاب 82 بعد مقتل السادات الذى منعه من دخول مصر أن جمال عبد الناصر(فنان) وان عبد الحليم هو الزعيم وكان من المصفقين مايدعو للغثيان بحجة التأويل والفلسفة وعميق الكلمات والمعانى !! ردوا الفضل لأهله والمزايا لذويها بدلاً من هذه الهرتلة كانت شطحات نزار مخمورة ، وجمهور ينبهر ولا يفكر .ثم ينبرى من بيننا من يكتب ( اخترناك) لمبارك كيما يخلد ليوم القيامة لكن ......





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