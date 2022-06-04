في مقال خصَّ به « الصباح » جعفر الصدر: بناء الدولة الاستحقاق الأكبر والأول

2022/06/04 | 04:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

قدَّم المرشح لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة، السيد محمد جعفر محمد باقر الصدر، رؤية شاملة لتجاوز العراق للمحنتين "الآنيَّة" التي يعانيها حالياً المتمثلة بالانسداد الذي أعقب الانتخابات الأخيرة أو "المستمرة" المتمثلة بعدم القدرة على مغادرة تقاسم السلطة والنهوض بالبلد نحو بناء الدولة.

وقال الصدر في مقال موسّع تنشره "الصباح" بعنوان (مستقبل العراق بين إدارة الدولة ومشروع بنائها- نحو الانتقال من مرحلة السلطة وإدارتها إلى مرحلة الدولة وبنائها): إنه "يواجهنا، بعد كلّ انتخاباتٍ، استحقاقان: الأول: هو إكمال مشروع بناء الدولة الذي لم يُنجز بعدُ، ببعديه: القانوني والسياسي، إذ لم تُطبّق مواد الدستور، ولم يُتّفق على أيّ دولةٍ نبني، وكيف؟ والثاني: هو انتخاب الرئاسات الثلاث من جهةٍ، وإعداد البرنامج الحكومي من جهةٍ أخرى، أي: إدارة الدولة".

ورأى أنه "في كلّ مرّةٍ يُغفل الاستحقاق الأهم (بناء الدولة)، وننشغل بالاستحقاق الثاني (إدارة الدولة)"، مبيناً أنَّ "الاستحقاق الأول والأكبر؛ هو إكمال مشروع بناء الدولة،"، مشيراً إلى أنَّ له بعدين هما قانوني ومجتمعي، مؤكداً "أننا إذ ندعو إلى تحقيق هذين الاستحقاقين، لا يمكننا أن نكتفي ببرنامج الحكومة المرتقبة وحسب، وذلك من خلال التفاهمات أو التحالفات بين القوى السياسية؛ بل حري بنا أن نعود أيضاً وبشكل جدي إلى أصل مشروع بناء الدولة".

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