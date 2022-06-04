تسيير رحلات العمرة براً للعراقيين

2022/06/04 | 04:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أعلنت هيئة الحجّ والعمرة، أمس الجمعة، موافقة السلطات السعوديَّة على تسيير رحلات للعراقيين عبر البرِّ لأداء العمرة.

وذكر بيان للهيئة، أنها "عقدت مؤتمرها الأول الخاص بسائقي حافلات نقل الحج البري".

وأكد رئيس الهيئة سامي المسعودي، بحسب البيان، على "الدور الجوهري الذي يمثله السائقون في دعم ونجاح عمل الهيئة واصفاً إياهم بالقادة".



وأوضح المسعودي أنَّ "من فوائد النقل البري للحجاج التشرف بزيارة المسجد النبوي المبارك لمرتين خلال موسم الحج وسهولة التنقل ما بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، إضافة إلى إمكانية الرجوع إلى أرض الوطن دون التأثر بتلكؤ وتأخير رحلات العودة عن طريق الجو".

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