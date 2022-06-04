بلينكن في ذكرى مذبحة ميدان تيانانمين: سنواصل الحديث عن الفظائع في الصين

2022/06/04 | 06:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ33 لمقتل المئات من المحتجين في ميدان تيانانمن بالعاصمة الصينية بكين، في 4 يونيو/ حزيران 1989، إن "جهود هؤلاء الأشخاص الشجعان لن تُنسى".

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