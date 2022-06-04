2022/06/04 | 07:45 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تشييع رمزي للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر بالذكرى ال 24 لاستشهاده) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: xSt67MGN1bk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تشييع رمزي للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر بالذكرى ال 24 لاستشهاده) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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