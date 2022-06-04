2022/06/04 | 08:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4ZFh_7im0s0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابراهيم عبقري عراقي ... من يرعى موهبته؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ابراهيم عبقري عراقي ... من يرعى موهبته؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).