2022/06/04 | 08:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعد عقارب الساعة إلى 23 فبراير/ شباط، أي اليوم السابق لشن روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، وقد يغري المرء أن يخمن أن أيام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باتت معدودة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحليل: بعد 100 يوم من غزو أوكرانيا.. بوتين يعول على لامبالاة العالم وعامل الوقت) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحليل: بعد 100 يوم من غزو أوكرانيا.. بوتين يعول على لامبالاة العالم وعامل الوقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).