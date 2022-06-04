شارل ميشيل: الاتحاد الأوروبي سيفعل كل ما بوسعه لإنهاء الحرب في أوكرانيا

2022/06/04 | 08:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نوه رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بأنه في اليوم المائة من الحرب الروسية في أوكرانيا، تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا الحزمة السادسة من العقوبات بما في ذلك حظر النفط الروسي.وكتب ميشيل في تغريدة على “تويتر” قال فيها “الاتحاد الأوروبي متحد وسيفعل كل ما في وسعه لإنهاء هذه الحرب الكارثية”.وفيما يتعلق بقطاع النفط، […]

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