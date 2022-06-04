2022/06/04 | 08:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9CY3tfWFKtk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاتحاد الأوروبي يوافق رسميا على حظرٍ تدريجي للنفطِ الروسي وملفات أخرى في نشرة الـ 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاتحاد الأوروبي يوافق رسميا على حظرٍ تدريجي للنفطِ الروسي وملفات أخرى في نشرة الـ 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).