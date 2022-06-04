2022/06/04 | 08:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد كبير اقتصاديي منظمة الأغذية والزراعة الأممية (الفاو)، ماكسيمو توريرو، أن العالم سيواجه تحديا خطيرا بسبب تعليق صادرات الأسمدة من الدول الرئيسية، مما سيؤثر على محاصيل 2023.وقال توريرو في تصريح صحفي “إذا لم نتمكن الشهر المقبل أو في غضون شهرين من الحصول على كل الأسمدة من المصدرين الرئيسيين، سنواجه تحديا كبيرا”، موضحا […]

ظهرت المقالة “الفاو”: العالم سيواجه تحديا خطيرا بسبب تعليق صادرات الأسمدة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الفاو”: العالم سيواجه تحديا خطيرا بسبب تعليق صادرات الأسمدة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الفاو”: العالم سيواجه تحديا خطيرا بسبب تعليق صادرات الأسمدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).