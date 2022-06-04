مقابلة مع مارثا نوسباوم حول العدالة والتنمية البشرية - زهير الخويلدي

2022/06/04 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي " تعتقد مارثا نوسباوم ، أستاذة القانون والأخلاق والفلسفة والقانون واللاهوت في إرنست فرويند في جامعة شيكاغو ، أن التنظير الفلسفي له قيمة سياسية عملية لا يمكن أن تحل محلها أشكال البحث التجريبية.



تقول مارثا نوسباوم: "تكمن القيمة العملية للنظرية جزئيًا في طابعها المجرد والمنهجي".



"بدون التجريد من أي نوع، لن يكون هناك فكر ولا كلمة؛ ويعتبر نوع التجريد المناسب لتقليد الفلسفة السياسية ذا قيمة كبيرة، طالما ......





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