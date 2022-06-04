‏ فتاة كويتية بجواز دبلوماسي تثير تفاعلا بفيديو دعمها لمثليي الجنس والخارجية ترد

2022/06/04 | 08:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة كويتية تحمل جواز سفر دبلوماسي والتصريحات التي أدلت بها دعما لمثليي الجنس الأمر الذي اثار تفاعلا.

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