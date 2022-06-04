تفاعل على ما قاله بايدن عن زيارة السعودية ولقاء محمد بن سلمان ودفاعه عن وصف المملكة بـ

2022/06/04 | 08:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول ما يتردد عن زيارة قريبة سيجريها إلى المملكة العربية السعودية وتقارير عن تحضيرات ليلتقي بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

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