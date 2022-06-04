الرافدين يحدد مدة تسديد قروض الـ ٥٠ مليونا

2022/06/04 | 08:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حدد مصرف الرافدين، السبت، مدة تسديد قروض الـ ٥٠ مليون لترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية.

وقال المصرف في بيان مقتضب إن "مدة التسديد تكون لـ ١٠ سنوات ويمنح القرض للمواطنين وبنسبة فائدة ٥ بالمئة".

وبين ان "التقديم يكون عن طريق فروع المصرف في بغداد والمحافظات".

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