ماني يحسم مصيره مع ليفربول

2022/06/04 | 08:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ للمرة الأولى منذ انتشار تقارير الانتقال، أعطى النجم السنغالي ساديو ماني “أول إشارة” لنية الرحيل الواضحة من ليفربول الإنكليزي هذا الصيف.وفي مؤتمر صحفي لمنتخب السنغال، طرح على ماني رغبة “الجمهور السنغالي” منه بالرحيل عن ليفربول الإنكليزي والانتقال لناد آخر، فجاء رده مفاجئا.وبعد سؤال حول مستقبله الكروي، قال ساديو ماني: “مثل الجميع […]

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