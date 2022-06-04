في أي درجة حرارة تبدأ خصوبة الرجل في التضرر؟

2022/06/04 | 09:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ إذا كنت تعتقد أن درجة الحرارة المرتفعة بالخارج قد تدفعك إلى الجنون، فعليك أن تعلم أنها تفعل أكثر من ذلك بكثير.وجد باحثون في اليابان أن التغيرات الطفيفة في درجة الحرارة تضعف قدرة الخصيتين على إنتاج الحيوانات المنوية، مما يؤثر بشكل كبير على خصوبة الذكور.وجدت الدراسة الجديدة أنه عند درجة حرارة 34 […]

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