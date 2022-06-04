أخرج أسلحته وقال

2022/06/04 | 09:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخرج مشرع في فلوريدا أسلحته مع مشاركته افتراضيًا في جلسة لجنة القضاء في مجلس النواب لتقليل عنف الأسلحة.إذ كان النائب الجمهوري غريغ ستيوبي يظهر أنواع المسدسات التي قد تحظر إذا مرر المشروع.

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