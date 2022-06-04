الاقتصاد السياسي للمال في لبنان - الفضل شلق

2022/06/04 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق المال في لبنان، سواء بالدولار أو بالليرة أو بأية عملة أخرى، هو سلعة.



تنفرد عن غيرها أنها تودع في المصرف ويصير صاحب الإيداع دائنا والمصرف مديناً.



كل الودائع في المصارف سندات ائتمان.



يحتم القانون أن يؤدي المستدين بموجب سند ائتمان الدين غب الطلب وإلا فإن مصيره الى السجن فوراً بموجب القانون.كل التخريف عن المال كونه وسيلة ادخار أو تبادل أو هو في عهدة المصارف، واحداً من أعمدة الاقتصاد اللب ......





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