التصميم الافتراضي للمنظر السينمائي - عطا درغام

2022/06/04 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عطا_درغام يعتبر الفن بصفة عامة والسينما بصفة خاصة من أكثر الأنشطة ارتباطًا بمتطلبات الإنسان؟و هما دائمًا علي علاقة وثيقة بالتجديد والتطوير.



فلم تعد السينما فنًا قاصرًا علي صنع أفلام لمجرد تسلية الجماهير وإمتاعها؛ بل أصبحت من أهم وسائل الاتصال الجماهيري ذات التأثير القوي من خلال مختلف أشكال الأفلام التي تساهم بدرجات مختلفة في نشر الثقافة والوعي من خلال مضامين جديدة تؤدي إلي إحداث التنمية الحضارية في كل مجتم ......





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