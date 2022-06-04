خطأ شائع يرتكبه مرضى السكري عند تناول الفاكهة يمكن أن “يؤثر” على مستوى السكر في الدم

2022/06/04 | 09:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يحدث مرض السكري عندما يواجه الجسم صعوبة في التحكم في مستوى السكر في الدم.وهناك نوعان شائعان من مرض السكري، هما: النوع الأول والنوع الثاني.ومن المعروف أن داء السكري من النوع الأول هو الحالة التي يهاجم فيها جهاز المناعة في الجسم الخلايا التي تنتج الإنسولين ويدمرها.فيما يحدث مرض السكري من النوع […]

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