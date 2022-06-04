ارتفاع أسعار النفط وبرنت بـ 121 دولار

2022/06/04 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

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سجل النفط سادس مكاسب أسبوعية بعد أن حقق اجتماع أوبك+ المرتقب بشدة زيادة متواضعة في الإنتاج لتتواصل المخاوف بشأن اتساع مستويات عجز المعروض في الأسواق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط ليستقر فوق 118 دولارا محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 3.3%، فيما أنهى خام برنت تعاملات عند مستوى 121.35 دولارا، بمكاسب 3.74 دولارات، أو 3.18%.

ويوم الخميس، وافق تحالف أوبك بلس على زيادة الإنتاج خلال شهري تموز وفي الوقت نفسه، تجاوز نمو الوظائف في الولايات المتحدة التقديرات، مما يشير إلى استمرار النمو الاقتصادي الذي سيعزز الطلب على الخام والمنتجات المكررة، حسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ".

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