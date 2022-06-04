بعد توقف دام ١٩ عاما.. الاشارات المرورية تعود الى الخدمة في شوارع بغداد (صور)

2022/06/04 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عادت الاشارات المرورية الى العاصمة بغداد بعد انقطاع لاكثر من 19 عاما.

وغابت هذه الاشارات طيلة كل الفترة الماضية بسبب ظروف الحرب والخراب والدمار الذي حدث في بغداد.

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