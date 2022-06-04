الرافدين يحدد مدة تسديد قروض 50 مليون لتأهيل الدور السكنية

2022/06/04 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن تحديد مدة تسديد قروض 50 مليون لتأهيل الدور السكنية.

وقال المصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "تم تحديد مدة التسديد بـ 10 سنوات ويمنح القرض للمواطنين وبنسبة فائدة ٥ بالمئة والتقديم عن طريق فروع المصرف في بغداد والمحافظات".

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