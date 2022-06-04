“اسبوع شديد الحرارة”.. متنبئ جوي يحذر من التعرض لأشعة الشمس

2022/06/04 | 09:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المتنبئ الجوي أحمد التميمي، اليوم السبت، ان الاسبوع الحالي سيشهد درجات حرارة شديدة، فيما حذر من التعرض لأشعة الشمس.وقال التميمي في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “من يوم الاحد حتى نهاية الاسبوع اجواء شديدة الحرارة ومن المتوقع ان تصل درجة الحرارة العظمى الى 50 واكثر في المناطق الجنوبية”.وحذر التميمي […]

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متنبئ جوي يحذر من التعرض لأشعة الشمس أولاً على ايرث نيوز.

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