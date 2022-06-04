2022/06/04 | 09:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع جائحة فيروس كورونا والتضخم الاقتصادي ومختلف المشاكل التي يواجهها العالم..إنه وقت شاقّ للأمهات والآباء.مذيعة CNN، جيسيكا دين، تتحدث إلى المعالجة النفسية الاختصاصية بالزواج والأسرة، جينيزا تومسون، حول كيف يمكن لأولياء الأمور تجّنب الإنهاك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ظل الأوقات الصعبة.. معالجة نفسية تقدم نصائح للآباء والأمهات لتجنب الإنهاك) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ظل الأوقات الصعبة.. معالجة نفسية تقدم نصائح للآباء والأمهات لتجنب الإنهاك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).