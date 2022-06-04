2022/06/04 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسر_جاسم_قاسم • التكنولوجيا والتصدع العظيم:/وتبقى كل هذه الاخلاقيات تعطي واقعا حول اوضاع المجتمعات ، فالمشكلة التي تواجه الانسان المعاصر هي كيف يستطيع التعامل مع دراما التغير التكنولوجي وتعديل رؤيته الى العالم الجديد السريع التغيروتحديد وادراك وضعه الخاص في هذا العالم بل وفي الكون بأسره ذلك ان اهم ما يميز المجتمع المعاصر هو سيطرة التكنولوجيا بحيث يبدو الانسان كما لو كان عبدا خاضعا لها تماما ومسلوب الارا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلاقة المحورية بين العلوم الانسانية والعلوم التطبيقية ح2 - ياسر جاسم قاسم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلاقة المحورية بين العلوم الانسانية والعلوم التطبيقية ح2 - ياسر جاسم قاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).