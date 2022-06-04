بدايات عفية للمقاومة الشعبية الفلسطينية - سعيد مضيه

2022/06/04 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه مصادر البحث:1- مذكرات فائق وراد..



خمسون عاما من النضال: منشورات حزب الشعب الفلسطيني رام الله 2005 2- مذكرات نجاتي صدقي، تقديم وإعداد حنا أبو حنا-إصدار مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط1بيروت 20013- شيوعيون في فلسطين ، شظايا تاريخ منسي : مقابلات مع شيوعيي الجيل الأول في فلسطين، أجراها موسى البديري4-أدوار المرأة الفلسطينية في الثلاثينات: اعتمد البحث منهج التقصي والتسجيل الشفوي، ل ......





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