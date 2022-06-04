تمديد تقييد الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 12 حزيران

2022/06/04 | 10:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تم تمديد نظام التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى 11 مطارا في الجزء الجنوبي والأوسط من روسيا حتى 12 حزيران، وفقا لتقارير وكالة النقل الجوي الفيدرالية “روسافياتيون”.وجاء في تقرير الوكالة: “تم تمديد نظام التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى 11 مطارا روسيا حتى 12 حزيران 2022”.وأكد التقرير أن الرحلات الجوية إلى مطارات أنابا، […]

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