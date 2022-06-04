2022/06/04 | 10:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: eBW2II8dEE0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك.. انطلاق ملتقى ومهرجان قوبهان السياحي الأول في قضاء آميدي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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