متنبئ : درجات الحرارة ستصل الى 50 درجة بدءاً من يوم غد الاحد

2022/06/04 | 10:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمر الذي ينبئ بصيف ساخن على العراقيين خلال الفترة المقبلة.

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