واتساب يختبر ميزة طال انتظارها

2022/06/04 | 10:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سيطرح تطبيق التواصل الفوري “واتساب” خدمة جديدة في المستقبل تتيح للمستخدمين تعديل الرسائل بعد إرسالها إلى أصدقائهم.وذكر موقع “WABetaInfo”، الذي يواكب التطورات في “واتساب” أن طرح هذه الخدمة يأتي بعد الإعلان عن تحديثات ضخمة على التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من ملياري شخص، وشملت استطلاع الرأي في المجموعات و”واتساب بريميم”.وأوضح الموقع أن […]

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