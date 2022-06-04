إيران تعلن موقفها من تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين

2022/06/04 | 10:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت إيران، اليوم السبت، موقفها من إعلان الأمم المتحدة تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين.قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن “ايران ترحب بتمدید وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهرين آخرين”.وأضاف أن “بلاده تأمل بأن يتم فك الحصار الكامل عن اليمن وتعزيز وقف إطلاق النار الدائم […]

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