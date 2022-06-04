اعترافات متهم بالإرهاب تقود الى تفكيك خلية نائمة في ديالى.. تفاصيل

2022/06/04 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بتفكيك خلية نائمة، وضبط مخبأ للمتفجرات بعد اعترافات متهم بالارهاب في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "اعترافات متهم بالإرهاب اعتقل قبل شهر من الان في اطراف بعقوبة قادت الى تفكيك خلية نائمة مرتبطة بتنظيم داعش وضبط مخبأ للمتفجرات كان يستخدم من خلال الخلايا النائمة في اثارة اعمال العنف ".

واضاف، ان "اعترافات المتهمين بالارهاب قادت الى نتائج مهمة في تفكيك خلايا نائمة وضبط اعتدة ومتفجرات واحباط عمليات ارهابية كانت في وضع التنفيذ الفعلي في الاشهر الماضية".

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