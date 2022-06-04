اتفاق داخل البرلمان على حل موضوع المحاضرين ورصد التخصيصات المالية لهم

2022/06/04 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن عضو مجلس النواب احمد مظهر الجبوري، اليوم السبت، عن رصد تخصيصات مالية لحل مشكلة المحاضرين والأجور والعقود.

وقال الجبوري في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "جرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي الاتفاق على رصد التخصيصات المالية اللازمة لمعالجة ملف المحاضرين والإداريين المتعاقدين مع وزارة التربية بما يؤمن موقفهم المالي والقانوني، ضمن مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية".

وأضاف أن "مجلس النواب اليوم عازم على تشريع مقترح قانون مما يجعل هذه المهمه من اختصاصه بعد رد وزير الماليه على كتاب مجلس النواب والذي جاءَ سلبياً ولا يتماشى مع متطلبات هذه الشريحه المضلومه".

وأشار الى أن "مهمتنا هي الاهتمام والمتابعة لكل ما يخص الآسرة التعليمية وكل ما يخدمها ويعمل على تطويرها، والتي تعد نقطة ارتكاز وظيفي يعمل على إيجاد الحلول للتربوي في مجتمعنا للارتقاء بالجانب الإنساني والاقتصادي والمعنوي، وهذا ابسط حقوقه وهو ما يطالب به اليوم المعلم، وحاجة المديريات العامة للتربية لهم".

هذا ونظم عشرات المحاضرين في بغداد والمحافظات الأخرى عدة تظاهرات واضراباً عن الدوام الرسمي، للمطالبة بحقوقهم، فيما أغلق العشرات منهم بعض دوائر التربية.

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