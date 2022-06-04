إبطال مفعول ستة صواريخ بمحيط حقول نفطية في نينوى - عاجل

2022/06/04 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإبطال مفعول ستة صواريخ في محيط حقول القيارة النفطي بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال المسح الميداني لأبطال قوة حماية وإسناد حقول القيارة ومفارز قسم المتفجرات لمحيط حقول القيارة، عثر على ستة صواريخ RBG7 عن طريق جهاز كشف المعادن".وأضاف أنه "تمت إحاطة المكان بالأشرطة التحذيرية والتنسيق مع فرق الدفاع المدني في نينوى لرفعها".

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