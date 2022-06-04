كاميرا ترصد لحظة اختناق رضيع.. شاهد رد فعل شرطيين بجانبه

2022/06/04 | 10:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة أوكالا بولاية فلوريدا الأمريكية رصدت كاميرا عملية إنقاذ دراماتيكية لطفل رضيع كان يختنق، لكن لحسن الحظ تصادف ذلك مع وجود ضابطي شرطة في المكان ، حيث هرعا للمساعدة على الفور.

وأخبرت الأم الشرطة أنها أرضعته للتو وكان يتجشأ ، لكنه بدأ بعد ذلك في الاختناق.

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