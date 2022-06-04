نيران قناص تودي بحياة منتسب أمني شرقي صلاح الدين

2022/06/04 | 10:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، (4 حزيران، 2022)، بمقتل منتسب أمني، بنيران قناص في نقطة تفتيش شرقي صلاح الدين.

وقال المصدر، إن “أحد منتسبي القوات الامنية قتل صباح اليوم، بنيران قناص في نقطة مرابطة في مكشيفية شرقي صلاح الدين”.

ولفت المصدر إلى أن “قوة أمنية شرعت على الفور بالبحث عن مصدر النيران بحملة أمنية في المنطقة”.

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