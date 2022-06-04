القدس المحتلة من جديد في دائرة استهداف مخططات استيطانية تهويدية واسعة - مديحه الأعرج

2022/06/04 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 28/5/2022-3/6/2022الاستيطان في المنطقة المصنفة ( E1 ) لم يرفع عن جدول الأعمال الاسرائيلي .



خاصة وأنه يهدف ربط القدس المحتلة بعدد من المُستوطنات الواقعة الى الشرق كمستوطنة معاليه أدوميم من خلال مُصادَرة أراضٍ فلسطينيّة بالمنطقة ومنع أي توسّع فلسطيني مُحتَمل في القرى والبلدات الواقعة في هذه المنطقة وإحداث تغيير ديموغرافي ضمن سياسية تهويد القدس بما تُطلِق عل ......





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