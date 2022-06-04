رد على موضوع روسيا دولة امبريالية استعمارية - فلاح أمين الرهيمي

2022/06/04 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي الأخ العزيز الدكتور لبيب سلطان المحترم تحية طيبة ...



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إن روسيا القديمة قبل الثورة البلشفية في اكتوبر عام/ 1917 التي قادها ونفذ خططها القائد الفذ فلاديمير ايليتش لينين كانت تكنى بـ (روسيا القيصرية) وكانت تشبه وتسير على خطى الاستعمار مثل بريطانيا وفرنسا إلا أن قيام الثورة البلشفية في روسيا عام/ 191 ......





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