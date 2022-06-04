2022/06/04 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعلن احصائية "مخيفة" لوفيات واصابات الحمى النزفية في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن احصائية "مخيفة" لوفيات واصابات الحمى النزفية في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن احصائية "مخيفة" لوفيات واصابات الحمى النزفية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).