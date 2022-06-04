نينوى.. إبطال مفعول ستة صواريخ في محيط حقول القيارة النفطي

2022/06/04 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

تمكن قسم المتفجرات في وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، من إبطال مفعول ستة صواريخ في محيط حقول القيارة النفطي.

وقال بيان لقسم المتفجرات في الوزارة تلقته (بغداد اليوم)، انه "من خلال المسح الميداني لأبطال قوة حماية وإسناد حقول القيارة ومفارز قسم المتفجرات لمحيط حقول القيارة، عثر على ستة صواريخ RBG7 عن طريق جهاز كشف المعادن".

وأضاف "تمت إحاطة المكان بالأشرطة التحذيرية والتنسيق مع فرق الدفاع المدني في نينوى لرفعها".

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