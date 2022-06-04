2022/06/04 | 10:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن آخر احصائية لإصابات الحمى النزفية في العراق.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “آخر احصائية للحمى النزفية في العراق تشير الى تسجيل 136 حالة إصابة مؤكدة”.وأضاف البيان انه “من بين الاصابات 23 حالة وفاة بالحمى النزفية”.

ظهرت المقالة الصحة تنشر آخر احصائية لإصابات الحمى النزفية في العراق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تنشر آخر احصائية لإصابات الحمى النزفية في العراق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تنشر آخر احصائية لإصابات الحمى النزفية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).