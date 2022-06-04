الزراعة النيابية تكشف لـ(واخ): عن اهم القوانين التي ستشرع في هذه الدورة البرلمانية

2022/06/04 | 11:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية سلام الشمري ، عن اهم القوانين الذي ستعمل اللجنة على تشريعها خلال الدورة البرلمانية الخامسة “، مبينا ” اهم المشاريع التي شرعها خلال دورته الماضية “.

وقال الشمري في تصريح لوكالة “خبر برس”(واخ)”ان هناك عدة قوانين شرعت الدورة الماضية تخص المواطن ومنها قانون تدرج الطب البيطري الذي عطل منذ 1989 ولكن مع شديد الأسف لم يمول القانون ولم ينفذ “.

واشار الى ان” هناك الاف البيطريين ينتظرون استحقاقهم وخصوصا اننا بحاجة الى هذه الكفاءات في ظل انتشار الفايروسات التي تشكل خطرا على المواطن العراقي “، مشددا على ضرورة ” تفعيل القانون للاستفادة من الأطباء البيطرين والحد من الفايروسات والاوبئة الموجودة “.

واضاف ان” هناك قوانين تم التصويت عليها ومنها تدرج الطب البيطري الذي يخدم شريحة كبيرة وقانون المتفرغين الزراعيين وهو مصوت عليه ولكن لم يعمل به وقانون الأراضي 35 تم تعديله وتمت قراءته أولا وثانيا ولكن لم يعرض للتصويت “، مؤكدا ان” القانون يخدم شريحة كبيرة للمجتمع والمزارع العراقي “.

وتابع ان” قانون الاراضي 35 منصف للمزارع العراقي وهناك عدة نقاط إيجابية واهمها العقد يكون لمدة 25 سنة بعد كان يجدد سنويا وكان المتعاقد لايمكنه انشاء أي منشأ في الأرض المتعاقد عليها ولكن القانون اباح للمزارع انشاء المزارع تخص انشاء مصانع تخص القطاع الزراعي وانشاء حقول ومحطات ابقار وتصنيع الالبان وبناء الدور “.

واوضح ان” القانون لم يتيح له الفرصة للتصويت خلال الدورة الماضية ولكن خلال الدورة الحالية سنكمل التصويت عليه إضافة الى قانون المتفرغين الزراعين وحماية المنتج “، داعيا” الحكومة حماية المنتج الزراعي والحيواني وهذا القانون مشرع لكن الوزارات القطاعية تعمل وفق امزجتها “.

واكد ان الدورة البرلمانية الماضية صوتت على إلزام كل الوزارات بالتعاقد مع وزارة الصناعة والمعادن للمضي بالتعاقد مع الشركات المحلية التابعة الى وزارة الصناعة ولكن هناك اتفاقات مبطنة مع بعض الجهات لإبرام عقود خارج العراق لادخال مواد من الخارج وادخالها داخل المصانع العراقية على انها انتاج عراقي وهذا خرق لقرار مجلس النواب الذي تم التصويت عليه “.

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